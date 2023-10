Café-Théâtre à Connac Connac, 7 octobre 2023, Connac.

Connac,Aveyron

« Elles et ils coeurs à saisir » avec la Cie Répliques Sismiques à la salle des fêtes à 20h30..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . 10 EUR.

Connac 12170 Aveyron Occitanie



« Elles et ils coeurs à saisir » with Cie Répliques Sismiques at the Salle des Fêtes at 8:30pm.

« Elles et ils coeurs à saisir » con la Cie Répliques Sismiques en la Salle des Fêtes a las 20:30 h.

« Elles et ils coeurs à saisir » mit der Cie Répliques Sismiques in der Salle des fêtes um 20:30 Uhr.

