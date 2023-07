La Friperie de Connac Connac, 20 juillet 2023, Connac.

Connac,Aveyron

Des vêtements du 34 au 52, accessoires, linge de maison vintage. Ouvert de 16h30 à 20h30 le jeudi et le vendredi jusqu’au 25 août..

2023-07-20 fin : 2023-07-21 . .

Connac 12170 Aveyron Occitanie



Clothes from 34 to 52, accessories, vintage linens. Open from 4.30pm to 8.30pm on Thursday and Friday until August 25.

Ropa del 34 al 52, accesorios, ropa de casa vintage. Abierto de 16.30 a 20.30 h los jueves y viernes hasta el 25 de agosto.

Kleidung von Größe 34 bis 52, Accessoires, Vintage-Haushaltswäsche. Bis zum 25. August donnerstags und freitags von 16:30 bis 20:30 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-20 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS