Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Conjuring 3 : sous l’emprise du diable Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable Centre Culturel et Sportif, 30 octobre 2021, Saint-Pierre. Conjuring 3 : sous l’emprise du diable

Centre Culturel et Sportif, le samedi 30 octobre à 21:00

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce samedi 30 octobre un film De Michael Chaves : Conjuring 3 : sous l’emprise du diable. Synopsis : Conjuring 3 : sous l’emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Centre Culturel et Sportif Adresse Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre