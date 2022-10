Conjuration du Renard à Villefranche-du-Queyran Villefranche-du-Queyran Villefranche-du-Queyran Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Villefranche-du-Queyran Conjuration du renard

18h : accueil

18h30 : début de la conjuration

Buvette et restauration sur place. Amenez vos déguisements et vos casseroles !

Organisée par l’APE du RPI d’Anzex, La Réunion, Leyritz Moncassin et Villefranche du Queyran

