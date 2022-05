CONJUGUEZ VACANCES ET APPRENTISSAGES…SAVOIRS ET SAVEURS ! PENTHIEVRE Saint-Pierre-Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

CONJUGUEZ VACANCES ET APPRENTISSAGES…SAVOIRS ET SAVEURS !

PENTHIEVRE, 19 août 2022, Saint-Pierre-Quiberon.

du vendredi 19 août au vendredi 26 août à PENTHIEVRE

S’oxygéner, se ressourcer avant la rentrée. Explorer la nature, le patrimoine breton et la côte sauvage Apprendre en s’amusant. Partager l’effort et les rires avec les copains Lire Plaisir et s’évader au fil d’un conte, réaliser son cahier de bord pour raconter ses vacances. Tous les ingrédients sont alors réunis pour pouvoir bientôt retourner à l’école le cœur léger et motivé. ACTIVITES : Pêche à pied – visite d’un site, ludique et pédagogique, choisi par l’équipe – découverte de la côte sauvage – soirées crêpes – grands jeux et veillées.

PENTHIEVRE 60 AVENUE SAINT MALO 56510 SAINT PIERRE QUIBERON Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

