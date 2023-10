JAZZ CONILHAC – LES DIMANCHES DU JAZZ – JEAN SANTANDREA Conilhac-Corbières, 12 novembre 2023, Conilhac-Corbières.

Conilhac-Corbières,Aude

Les dimanches du jazz, chaque année au mois de novembre.

REPAS CONCERT CAVE à JAZZ

On sait que Jean Santandréa est en perpétuelle recherche dans le domaine du jazz, nous proposant tous les ans de nouvelles pistes jazzystiques pour régaler nos oreilles. Cette année ce sont deux incontournables de la musique New Orleans qui seront mis en avant par le Quintet et Jacques Adamo: Sidney Bechet et Louis Armstrong « Satchmo ».

Ainsi donc, Jean SANTANDRÉA vous invite, en compagnie de ses amis et fidèles musiciens, à un voyage au travers des années 1920/1940, au cæur de la LOUISIANE,

à bord d’un mythique bateau à aube, paré d’éclatantes couleurs rouge et blanche.

Vous longerez ce long fleuve tranquille du MISSISSIPPI… sur 3766 km… pour

Une mémorable et belle croisière d’environ 2 H !!!

UN CONCERT À NE PAS chaLOUPER !!!.

2023-11-12 12:30:00 fin : 2023-11-12 . .

Conilhac-Corbières 11200 Aude Occitanie



Jazz Sundays, every year in November.

JAZZ CAVE MEAL CONCERT

We all know that Jean Santandréa is constantly on the lookout for new jazz sounds to delight our ears. This year, the Quintet and Jacques Adamo will be highlighting two New Orleans musical staples: Sidney Bechet and Louis Armstrong « Satchmo ».

So Jean SANTANDRÉA invites you, along with his friends and loyal musicians, on a voyage through the 1920s/1940s, to the heart of the LOUISIANE,

aboard a mythical paddle-steamer, decked out in dazzling red and white.

You’ll cruise along this long, tranquil MISSISSIPPI? river for 3766 km?

A memorable and beautiful 2-hour cruise!

A CONCERT NOT TO BE MISSED!!!

Domingos de Jazz, todos los años en noviembre.

CENA CONCIERTO DE JAZZ

Todos sabemos que Jean Santandréa busca constantemente nuevos sonidos de jazz para deleitar nuestros oídos. Este año, el Quinteto y Jacques Adamo harán hincapié en dos favoritos de Nueva Orleans: Sidney Bechet y Louis Armstrong « Satchmo ».

Jean SANTANDRÉA, acompañado de sus amigos y fieles músicos, le invita a un viaje por los años 20 y 40, al corazón de la LOUISIANE,

a bordo de un mítico vapor de ruedas, engalanado de rojo y blanco.

Navegará por este largo y tranquilo río del MISSISSIPPI? a lo largo de 3766 km?

Un inolvidable y hermoso crucero de 2 horas

¡UN CONCIERTO QUE NO DEBE PERDERSE!

Les Dimanches du jazz (Jazzsonntage), jedes Jahr im November.

REPASSE KONZERT CAVE à JAZZ

Es ist bekannt, dass Jean Santandréa auf dem Gebiet des Jazz ständig auf der Suche ist und uns jedes Jahr neue jazzystische Wege vorschlägt, um unsere Ohren zu verwöhnen. Dieses Jahr sind es zwei unumgängliche New Orleans Musiker, die von dem Quintett und Jacques Adamo in den Vordergrund gestellt werden: Sidney Bechet und Louis Armstrong « Satchmo ».

Jean SANTANDRÉA lädt Sie zusammen mit seinen Freunden und treuen Musikern auf eine Reise durch die 1920er und 1940er Jahre ein, ins Herz der LOUISIANE,

an Bord eines mythischen Schaufelraddampfers, der in den leuchtenden Farben Rot und Weiß erstrahlt.

Sie werden den langen, ruhigen Fluss MISSISSIPPI? über 3766 km entlang fahren

Eine unvergessliche und wunderschöne Kreuzfahrt von ca. 2 Stunden!

Ein Konzert, das man nicht verpassen sollte!

Mise à jour le 2023-10-04 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois