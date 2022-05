Congrès – Therapeuticum Deva Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors

Isère

Congrès – Therapeuticum Deva Autrans-Méaudre en Vercors, 24 juin 2022, Autrans-Méaudre en Vercors. Congrès – Therapeuticum Deva Autrans 931 route de la sure Autrans-Méaudre en Vercors

2022-06-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00 Autrans 931 route de la sure

Autrans-Méaudre en Vercors Isère Autrans-Méaudre en Vercors EUR Penser demain en conscience et à cœur ouvert : un congrès pour se rencontrer, partager et échanger des connaissances et des expériences, dans deux univers distincts, la Florithérapie et l’Olfactothérapie, que relie le champ des émotions et des fleurs. +33 4 76 95 35 87 https://deva-therapeuticum.com/ Autrans 931 route de la sure Autrans-Méaudre en Vercors

