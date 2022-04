Congrès international de myologie et mito-Nice

Congrès international de myologie et mito-Nice, 12 septembre 2022, . Congrès international de myologie et mito-Nice

2022-09-12 – 2022-09-17 Le 7ème Congrès International de Myologie en présentiel si tiendra du 12 au 15 septembre 2022 au Palais des Congrès Nice Acropolis, suivi du 15 au 17 septembre par MitoNice, un congrès international dédié à la médecine mitochondriale. +33 4 93 92 83 00 dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville