Congrès Français d’Acoustique de la SFA Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Congrès Français d’Acoustique de la SFA Marseille 7e Arrondissement, 11 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement. Congrès Français d’Acoustique de la SFA Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement

2022-04-11 – 2022-04-15 Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Etudiants Ce sera l’occasion aussi de rapprocher les étudiants et le monde académique du tissu socio-économique : grands groupes industriels, PME, bureaux d’études et cabinets d’ingénierie acoustique. Le 16e Congrès Français d’Acoustique de la SFA permettra aux spécialistes d’échanger autour des derniers résultats de recherche, sensibiliser le grand public à la culture scientifique au travers de l’acoustique. https://cfa2022.sciencesconf.org/ Ce sera l’occasion aussi de rapprocher les étudiants et le monde académique du tissu socio-économique : grands groupes industriels, PME, bureaux d’études et cabinets d’ingénierie acoustique. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Ville Marseille 7e Arrondissement lieuville Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement/

Congrès Français d’Acoustique de la SFA Marseille 7e Arrondissement 2022-04-11 was last modified: by Congrès Français d’Acoustique de la SFA Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 11 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône