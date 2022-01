Congrès Esmint 2022 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Congrès Esmint 2022 Nice, 6 septembre 2022, Nice. Congrès Esmint 2022 Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Nice

2022-09-06 – 2022-09-09 Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy

Nice Alpes-Maritimes Le congrès annuel ESMINT se développe d’année en année. L’objectif du congrès est de faciliter les discussions interdisciplinaires entre neuroradiologues interventionnels, neurochirurgiens, neurologues et scientifiques. +33 4 93 92 83 00 Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Nice

dernière mise à jour : 2022-01-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Ville Nice lieuville Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Congrès Esmint 2022 Nice 2022-09-06 was last modified: by Congrès Esmint 2022 Nice Nice 6 septembre 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes