Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe CONGRÈS DES TECHNICIENS PIANO FRANÇAIS – PIANO ON Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CONGRÈS DES TECHNICIENS PIANO FRANÇAIS – PIANO ON Le Mans, 28 janvier 2022, Le Mans. CONGRÈS DES TECHNICIENS PIANO FRANÇAIS – PIANO ON Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

2022-01-28 13:30:00 – 2022-01-28 19:00:00 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe A l’occasion du congrès annuel des techniciens Français du piano, des débats et tables rondes se succéderont autour de thématiques métier. Une occasion rare de découvrir l’univers technique du piano, ses métiers et d’échanger avec un des plus importants panels de techniciens piano rarement réuni.

Gratuit, sur invitation.

shorturl.at/hwDLM http://shorturl.at/hwDLM A l’occasion du congrès annuel des techniciens Français du piano, des débats et tables rondes se succéderont autour de thématiques métier. Une occasion rare de découvrir l’univers technique du piano, ses métiers et d’échanger avec un des plus importants panels de techniciens piano rarement réuni.

Gratuit, sur invitation.

shorturl.at/hwDLM Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Rue d'Arcole Palais des Congrès et de la Culture Ville Le Mans lieuville Rue d'Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans