Congrès de l’association Charcot Marie Tooth

2023-03-18 – 2023-03-18 L’association Charcot Marie Tooth souhaite apporter aide et soutien aux patients ainsi qu’à leurs familles, faciliter les échanges, apporter des témoignages, informer grâce à de nombreuses actualités, promouvoir la recherche et apporter aide et soutien aux patients ainsi qu’à leurs familles.



Elle organise chaque une journée pour rencontrer le public et communiquer sur ses avancées. Conférence rencontre avec l’association CMT-France, ouverte à tous. https://www.cmt-france.org/ dernière mise à jour : 2022-11-21 par

