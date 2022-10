Congrès de la SIM Société d’Industrie Minérale Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Marseille Professionnels Au fil des ans, le domaine de la société s’est recentré sur l’industrie extractive au fur et à mesure du développement propre de la métallurgie, de l’industrie pétrolière et des travaux de génie civil en souterrain.

Les grandes dates de la vie de la Sim ponctuent cette évolution qui nous a amené à la situation actuelle. La Société de l'industrie minérale a été fondée en1855 à Saint-Etienne, à l'initiative de Louis Grüner, qui en fut le premier président. Elle a été reconnue d'utilité publique le 5 mars 1879. Son siège social a été transféré à Paris le 19 juillet 1990.

