Congrès de la Fédération Française Course Camarguaise 2022 Fontvieille, 12 mars 2022, Fontvieille.

Congrès de la Fédération Française Course Camarguaise 2022 Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille

2022-03-12 – 2022-03-13 Salle Polyvalente Chemin du Stade

Fontvieille Bouches-du-Rhône Fontvieille

Congrès Fédérale de la Fédération Française de la Course Camarguaise Édition 2022: congrès dans la Salle Polyvalente, courses camarguaise dans les arènes samedi et dimanche et animations autour des taureaux tout le week-end.



Programme



Samedi 12 Mars:

10h – Couse de présélection école taurine fédérale – Manade Chauvet / Laboureyre

15h – Course de ligue Paca – Manade la Galère / Lautier / Gillet – Entrée générale 6€

Après la course de 18h à 23h à la Salle Polyvalente: “soirée ambiance bodéga y tapas” avec projection de films et photographies souvenirs du club taurin fontvieillois sur grand écran. Soirée ouverte à tous!



Dimanche 13 Mars:

A la Salle Polyvalente présence de la Reine d’Arles et des demoiselles des moulins, des élus locaux et régionnaux.

Journée animée par la Pena Ricard d’Alès

8h – accueil des congressistes

9h – début du congrès FFCC

11h – verre de l’amitié offert aux congressistes avec la participation de municipalité et la société Ricard.

13h – repas 22€ tout compris: salade landaise, cuissot de porc à la sauge, fromage, dessert

Réservations au 06 89 89 71 74 ou par mail ctfontvieillois@free.fr

15h – Concours des manades, niveau AS Crochet d’Argent le trophée Louis Lacroix – Entrée générale 13€

Congrès Fédérale de la Fédération Française de la Course Camarguaise Édition 2022: congrès dans la Salle Polyvalente, courses camarguaise dans les arènes samedi et dimanche et animations autour des taureaux tout le week-end.

ctfonvieillois@free.fr +33 4 90 54 67 49

Congrès Fédérale de la Fédération Française de la Course Camarguaise Édition 2022: congrès dans la Salle Polyvalente, courses camarguaise dans les arènes samedi et dimanche et animations autour des taureaux tout le week-end.



Programme



Samedi 12 Mars:

10h – Couse de présélection école taurine fédérale – Manade Chauvet / Laboureyre

15h – Course de ligue Paca – Manade la Galère / Lautier / Gillet – Entrée générale 6€

Après la course de 18h à 23h à la Salle Polyvalente: “soirée ambiance bodéga y tapas” avec projection de films et photographies souvenirs du club taurin fontvieillois sur grand écran. Soirée ouverte à tous!



Dimanche 13 Mars:

A la Salle Polyvalente présence de la Reine d’Arles et des demoiselles des moulins, des élus locaux et régionnaux.

Journée animée par la Pena Ricard d’Alès

8h – accueil des congressistes

9h – début du congrès FFCC

11h – verre de l’amitié offert aux congressistes avec la participation de municipalité et la société Ricard.

13h – repas 22€ tout compris: salade landaise, cuissot de porc à la sauge, fromage, dessert

Réservations au 06 89 89 71 74 ou par mail ctfontvieillois@free.fr

15h – Concours des manades, niveau AS Crochet d’Argent le trophée Louis Lacroix – Entrée générale 13€

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Provence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-AlpillesProvence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles