Congrès annuel de recherche translationnelle de la FHU IMPACT Hôtel de Région de Toulouse-Occitanie, 2 décembre 2022, Toulouse.

Congrès annuel de recherche translationnelle de la FHU IMPACT

Hôtel de Région de Toulouse-Occitanie, le vendredi 2 décembre à 09:00

Congrès annuel de recherche translationnelle de la FHU-IMPACT ————————————————————- ### Fédération Hospitalo-Universitaire – Innovative Medicine for the Prevention And treatment of Cardiovascular and meTabolic diseases Nous ferons intervenir des conférenciers prestigieux internationaux, des partenaires industriels locaux et nationaux, et bien évidemment les cliniciens/chercheurs de notre périmètre. Les thématiques pressenties pour 2022 sont : – La prédiction des risques cardiovasculaires et métaboliques par la recherche de nouveaux biomarqueurs prédictifs – Les systèmes intelligents et la médecine connectée – Les innovations thérapeutiques L’objectif du congrès est de faire émerger de nouveaux partenariats par des interactions scientifiques entre chercheurs, cliniciens et industriels. Le programme de cette journée vous sera communiqué dès que possible. Nous vous remercions de diffuser l’information au sein de vos équipes respectives. Bien à vous Delphine ARAVIT-TOURENQ Chargée de projets – Axe cardiovasculaire et métabolique / FHU IMPACT CHU Toulouse 05 61 3(2 23 37)

L’objectif du congrès est de faire émerger de nouveaux partenariats par des interactions scientifiques entre chercheurs, cliniciens et industriels.

Hôtel de Région de Toulouse-Occitanie 22, boulevard du Maréchal-Juin 31406 Toulouse Cedex 9. Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T09:00:00 2022-12-02T18:30:00