CONGRÈS : ABC DE LA FERTILITE

CONGRÈS : ABC DE LA FERTILITE, 9 juin 2022, . CONGRÈS : ABC DE LA FERTILITE

2022-06-09 – 2022-06-09 Le Centre de Congrès accueillera le congrès ABC de la fertilité le 9 et 10 juin 2022. Les membres du comité scientifique local d’Angers ainsi que des experts seront présents pour communiquer sur le thème de « l’AMP, Bilan échographique, Chirurgie de la Fertilité ».

Pendant deux jours, il vous sera proposé un workshop original dédié à la prise en charge de la femme infertile. Un programme scientifique riche et varié qui vous permettra ainsi d’échanger à ce sujet. Le Centre de Congrès accueillera le congrès ABC de la fertilité le 9 et 10 juin 2022. Les membres du comité scientifique local d’Angers ainsi que des experts seront présents pour communiquer sur le thème de « l’AMP, Bilan échographique, Chirurgie de la Fertilité ».

Pendant deux jours, il vous sera proposé un workshop original dédié à la prise en charge de la femme infertile. Un programme scientifique riche et varié qui vous permettra ainsi d’échanger à ce sujet. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville