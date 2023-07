Découvrez une congrégation familière du chanoine Nicolas Roland Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus Reims, 17 septembre 2023, Reims.

Venez visiter cette bâtisse, située entre la Cathédrale et la basilique Saint-Remi, lieux familiers de Nicolas Roland, chanoine théologal de cette Cathédrale, ami et conseiller de saint Jean-Baptiste de la Salle qui a continué son oeuvre.

Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 48 rue du Barbâtre 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 00 33 3 26 85 25 40 Chanoine de l’Église de Reims, Nicolas Roland fonda, en 1670, la Congrégation du Saint Enfant Jésus de Reims, communauté de religieuses vouées à l’éducation des orphelins et enfants pauvres. Nicolas Roland est considéré comme un précurseur de Jean-Baptiste de La Salle, dont il fut le directeur de conscience. Béatifié à Rome, par le pape Jean Paul II, le 16 octobre 1994, il repose dans la crypte de la Maison-Mère de la Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus à Reims.

Concernant les bâtiments et pour citer de B. Fouqueray (Les Brunette, architectes de la ville de Reims, 1838-1916) : «On reviendra sur les solides bâtiments des sœurs de l’enfant Jésus, et surtout la chapelle qu’un ravalement récent a remis en valeur et dont l’architecture de style gothique est en tout point parfaite, tant dans les profils que les moulures, que dans le dessin des chapiteaux et des éléments de remplage des fenêtres. L’alternance de la brique et d’une fine pierre calcaire beige et les chambranles des fenêtres, mettent en valeur la série des larges baies en tiers point qui composent cet imposant bâtiment à l’angle des rues du Barbâtre et des Orphelins».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

