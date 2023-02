Journée sur le chemin des béatitudes avec les “Martyrs de Picpus” Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Journée sur le chemin des béatitudes avec les "Martyrs de Picpus" Samedi 4 mars, 09h00 Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie En préparation de la béatification du 22 avril. Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 37 rue de Picpus, 75012 Paris Une journée pour se préparer :

9h 00 Accueil (au 37 rue de Picpus)

9h 30 Prière et Conférence : SUR LE CHEMIN DES BEATITUDES AVEC NOS MARTYRS « Comme un grain de blé mis en terre … « (Jean 12/24)

La signification d’une Béatification … Evocation de la figure des « Martyrs de Picpus » et invitation à accueillir leur témoignage pour vivre notre foi aujourd’hui … (Père Bernard Couronne ss.cc.)

11h 30 Temps d’intériorisation en silence …

12h 00 Célébration de l’Eucharistie (Chapelle) (avec les communautés de Picpus)

12 h 45 Repas tiré du sac et Détente dans le jardin

14h 30 Conférence : LA COMMUNION FRATERNELLE « LABORATOIRE » DES BÉATITUDES. «Bienheureux êtes-vous si l’on vous persécute à cause de moi …»

Avant de vivre cette dernière des Béatitudes proclamées par Jésus, nos Martyrs les ont vécu dans la vie fraternelle. La communion fraternelle est le lieu où nous apprenons et nous entraidons à vivre les Béatitudes …. A devenir un « peuple de Bienheureux » ! (Père Maxime Menga ss.cc.)

15h 30 Informations pour participer à la Béatification

16h 00 Adoration Eucharistique. Notre prière sera guidée par nos futurs Bienheureux à travers leurs écrits et leurs prières …

17h 00 Au revoir et rendez-vous le 22 avril pour la Célébration de la Béatification !

APPORTER Participation aux frais : à partir de 5 € …

Pique-nique (café offert) LIEU

Nous vivrons cette journée sur les lieux mêmes où ont vécu, prié et servi les « Martyrs de Picpus » … et où reposent leur corps.

S’INSCRIRE AVANT LE 25 FEVRIER 2023 par mail :

fratsec.sscc.france@gmail.com

Après le 25 février par SMS au

06 14 44 88 01

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Lieu Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie Adresse 37 rue de Picpus, 75012 Paris Quartier de Picpus Ville Paris

