Maine-et-Loire Visite de la Vraie Croix Congrégation des Filles du Coeur de Marie, 15 septembre 2023, Baugé. Visite de la Vraie Croix 15 – 17 septembre Congrégation des Filles du Coeur de Marie Insigne relique de la croix du Christ, la Vraie Croix est conservée par les Filles du Coeur de Marie depuis le 17 octobre 1790. Venez découvrir LE Trésor de Baugé-en-Anjou ! Congrégation des Filles du Coeur de Marie 8 rue de la Girouardière – BAUGE – 49150 BAUGE EN ANJOU Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241897443 https://www.congregation-girouardiere.fr/ Communauté religieuse fondée en plein cœur de la Révolution Françaire Parking Place de l’Europe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

