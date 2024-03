«Congo-Océan, un chemin de fer et de sang», en présence de la réalisatrice Catherine Bernstein Université d’Evry La Trinité, mercredi 20 mars 2024.

«Congo-Océan, un chemin de fer et de sang», en présence de la réalisatrice Catherine Bernstein À l’occasion de cette semaine nationale de sensibilisation, l’Université d’Évry vous invite au ciné débat « Congo-Océan, un chemin de fer et de sang » de Catherine Bernstein le 20 mars. Mercredi 20 mars, 09h00 Université d’Evry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

L’histoire terriblement meurtrière de la construction d’une voie-ferrée entre 1921 à 1934 reliant Brazzaville à Pointe Noire au bord de l’Atlantique. Avec plus de 20 000 morts, il s’agit d’un des plus grands chantiers et le plus meurtrier de la colonisation française et du continent africain.

Cette projection sera suivi d’une rencontre avec la documentaliste Catherine Bernstein modéré par le politologue Olivier Le Cour Grandmaison qui fut le conseiller historique de Catherine Bernstein pour le documentaire. Ce projet est labellisé « Ville apprenante UNESCO ».

Olivier Le Cour Grandmaison enseigne les sciences politiques et la philosophie politique à l’Université d’Évry Paris-Saclay. Il est spécialisé dans les questions de citoyenneté sous la Révolution française et dans les questions qui ont trait à l’histoire coloniale.

Catherine Bernstein est née à Paris en 1964 puis a passé son enfance à Tours. Après avoir été assistante à la réalisation sur des longs métrages de fiction, elle réalise des courts métrages et poursuit, avec ses documentaires, une quête quasi obsessionnelle sur les traces du passé.

Université d’Evry 23 bd Francois Mitterand 91000 Évry courcouronnes La Trinité 97220 Martinique

Projection ciné-débat

Adobe stock