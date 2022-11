Voyages Extraordinaires – Prolongation Usine élévatoire Congis-sur-Thérouanne Catégories d’évènement: Congis-sur-Thérouanne

Une vision contemporaine du Collectif L3E sur 2 sites industriel du 19° siècle, classés monuments historiques. A l’occasion des 20 ans de l’association « Au Fil de L’Ourcq » (2002-2022), des 200 ans de l’ouverture du canal de l’Ourcq (1822-2022), le collectif L3E a réalisé un travail photographique sur les deux usines élévatoires de Villers-les-Rigault et Tribardou. Ce travail n’est pas un reportage ou un état des lieux. Il s’agit plutôt d’une ouverture à l’histoire, à l’imagination, un hommage aux créateurs et constructeurs de ces installations. Ce sont trois visions croisées, trois regards, trois récits entremêlés sur ces sites classés mais étonnement modernes par leur approche écologique. Le titre, en hommage à Jules Verne et à la révolution technologique du XIX° siècle, fait autant référence aux machines hydrauliques (roues, pompes, turbines …), qu’aux personnages malicieusement glissés dans ses photographies par Alain DUTOT. L’exposition, installée sur le mur extérieur de l’usine de Villers-les-Rigault, est libre d’accès en permanence. Collectif L3E www.l3e.fr

