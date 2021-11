CONGER ! CONGER ! + The Wolf & The Fool + Silver Gallery Makeda, 16 décembre 2021, Marseille.

Makeda, le jeudi 16 décembre à 20:30

**CONGER ! CONGER !** NOUVEL ALBUM : IV Sortie Novembre 2021 Basé sur la sainte trilogie guitare-basse-batterie, les compositions du trio ne s’offrent aucunes limites passant d’un rock garage à la noise la plus incandescente pour mieux passer par des titres pop éthérés. Leur style inimitable est caractérisé par un son unique liant un répertoire aux influences très diverses, à force d’une persévérance et fort d’une actualité discographique constante, CONGER ! CONGER ! s’est imposé au fil des années sur la scène hexagonale. [https://congerconger.bandcamp.com](https://congerconger.bandcamp.com) **The Wolf & The Fool** Il y a un loup, avec une guitare dans les pattes, il hurle des riffs acérés. Il y a un fou, prêt à se jeter dans la bataille, il hurle à la vue du loup. Les mélodies sont entêtantes, les basses ronflent, les chansons puissantes et c’est l’impression d’une meute affamée que donnent The Wolf & The Fool. **Silver Gallery** Quatuor de Doom / Sludge from calanques , le groupe joue une musique brute évoquant Eyehategod, Iron Monkey, bardée de rythmes pachidermiques et poisseux. [https://silvergallery.bandcamp.com](https://silvergallery.bandcamp.com) INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 6€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet)

