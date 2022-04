Conger ! Conger ! + The Wolf & The Fool + Silver Gallery, 28 avril 2022, .

Conger ! Conger ! + The Wolf & The Fool + Silver Gallery

2022-04-28 – 2022-04-28

7 7 Line Up



• Conger ! Conger !

Nouvel album : IV – Sortie Novembre 2021

Basé sur la sainte trilogie guitare-basse-batterie, les compositions du trio ne s’offrent aucunes limites passant d’un rock garage à la noise la plus incandescente pour mieux passer par des titres pop éthérés. Leur style inimitable est caractérisé par un son unique liant un répertoire aux influences très diverses, à force d’une persévérance et fort d’une actualité discographique constante, Conger ! Conger ! s’est imposé au fil des années sur la scène hexagonale.





• The Wolf & The Fool

Il y a un loup, avec une guitare dans les pattes, il hurle des riffs acérés. Il y a un fou, prêt à se jeter dans la bataille, il hurle à la vue du loup. Les mélodies sont entêtantes, les basses ronflent, les chansons puissantes et c’est l’impression d’une meute affamée que donnent The Wolf & The Fool.



• Silver Gallery

Quatuor de Doom / Sludge from calanques, le groupe joue une musique brute évoquant Eyehategod, Iron Monkey, bardée de rythmes pachidermiques et poisseux.protection animal.

Une soirée 100% Rock au Makeda, rendez-vous le 28 avril !

Line Up



• Conger ! Conger !

Nouvel album : IV – Sortie Novembre 2021

Basé sur la sainte trilogie guitare-basse-batterie, les compositions du trio ne s’offrent aucunes limites passant d’un rock garage à la noise la plus incandescente pour mieux passer par des titres pop éthérés. Leur style inimitable est caractérisé par un son unique liant un répertoire aux influences très diverses, à force d’une persévérance et fort d’une actualité discographique constante, Conger ! Conger ! s’est imposé au fil des années sur la scène hexagonale.





• The Wolf & The Fool

Il y a un loup, avec une guitare dans les pattes, il hurle des riffs acérés. Il y a un fou, prêt à se jeter dans la bataille, il hurle à la vue du loup. Les mélodies sont entêtantes, les basses ronflent, les chansons puissantes et c’est l’impression d’une meute affamée que donnent The Wolf & The Fool.



• Silver Gallery

Quatuor de Doom / Sludge from calanques, le groupe joue une musique brute évoquant Eyehategod, Iron Monkey, bardée de rythmes pachidermiques et poisseux.protection animal.

dernière mise à jour : 2022-03-15 par