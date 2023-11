Exposition-vente de Noël Confrérie des métiers d’arts Villeneuve-sur-Lot, 28 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Œuvres des professionnels des métiers d’arts (luminaire, bijouterie, métal, céramique, verre, textile etc…).

2023-11-28 fin : 2023-12-31 . .

Confrérie des métiers d’arts Rue Sainte-Catherine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



works by professionals in the arts and crafts (lighting, jewelry, metal, ceramics, glass, textiles, etc.)

obras de profesionales de las artes y la artesanía (iluminación, joyería, metal, cerámica, vidrio, textil, etc.)

werke von Kunsthandwerkern (Leuchten, Schmuck, Metall, Keramik, Glas, Textilien usw.)

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47