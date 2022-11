Confrérie des lecteurs à haute voix

2022-10-22 17:00:00 – 2022-10-22 Ouvert à tous, aux bibliothécaires comme aux visiteurs, le principe est de choisir des extraits de texte (roman, poésie, essais, article, album….) et de les lire à haute voix dans l’espace adulte.



Venez agrandir le cercle des amateurs de lecture à haute voix ! Un rendez-vous pour se retrouver entre amateurs de littérature, une occasion pour partager nos trouvailles et mettre en bouche des textes variés, classiques ou surprenants. dernière mise à jour : 2022-10-20 par

