Farébersviller Farébersviller Farébersviller, Moselle CONFRERIE DE LA PRUNE ET DE LA QUETSCHE Farébersviller Farébersviller Catégories d’évènement: Farébersviller

Moselle

CONFRERIE DE LA PRUNE ET DE LA QUETSCHE Farébersviller, 28 novembre 2021, Farébersviller. CONFRERIE DE LA PRUNE ET DE LA QUETSCHE rue Saint-Jean La Maison Point Vert Farébersviller

2021-11-28 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-28 17:30:00 17:30:00 rue Saint-Jean La Maison Point Vert

Farébersviller Moselle Farébersviller Avec le groupe « LADISLAVA ». Tarif : 5 € ET 2 € pour les – 12 ans. quetscheprune@gmail.com CLIPART

rue Saint-Jean La Maison Point Vert Farébersviller

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

Détails Catégories d’évènement: Farébersviller, Moselle Autres Lieu Farébersviller Adresse rue Saint-Jean La Maison Point Vert Ville Farébersviller lieuville rue Saint-Jean La Maison Point Vert Farébersviller