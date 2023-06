Ciac Boum – Confort Moderne, Poitiers, 86 Confort Moderne, Poitiers (86), 24 juin 2023, .

Ciac Boum – Confort Moderne, Poitiers, 86 Samedi 24 juin, 21h00 Confort Moderne, Poitiers (86)

Ce trio, formé de trois “routiers” du bal trad (et autre), propose un bal énergique et inventif, emprunt de l’héritage traditionnel du Poitou dont il est devenu un ambassadeur reconnu avec des reprises des airs traditionnels ainsi que des compositions originales.En 2004, la rencontre de Julien Padovani avec Christian Pacher donne naissance à un duo mêlant les musiques traditionnelles, improvisées et la chanson. En 2011, avec Robert Thebaut, le duo devient trio et propose une formule bal : Ciac Boum. Depuis il s’est produit sur de nombreuses scènes tant en France qu’en Europe et cinq albums de musique à danser ont vu le jour. Ciac Boum a une solide réputation auprès des danseurs en France et Europe, tant sa musique singulière respire la gaieté, l’énergie et la fête. A trois, ils envoient les rondes, les “avant-deux”,le “pas d’été”, valses, maraîchines et autres bals limousines comme si leur vie en dépendait ! Et toujours en respectant l’esprit de la danse, qu’ils portent jusqu’au bout des doigts. Si parfois un vent de fraîcheur et de liberté joyeuse survole le parquet, c’est que les vieilles mélodies impulsent leur parfum d’éternelle jeunesse.

https://www.confort-moderne.fr/fr/agenda/event/Ciac-Boum/2806

source : événement Ciac Boum – Confort Moderne, Poitiers, 86 publié sur AgendaTrad

Confort Moderne, Poitiers (86) 185, Rue du Faubourg du Pont Neuf

Confort Moderne, 86000 Poitiers, France [{« link »: « https://www.confort-moderne.fr/fr/agenda/event/Ciac-Boum/2806 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43241 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-25T01:00:00+02:00

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-25T01:00:00+02:00

baltrad balfolk