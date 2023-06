Les Pouvoirs – Exposition Restitution – Association Virages Confort Mental Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Les pouvoirs est un programme de tandems entre artistes, associé à une série d’ateliers jeunes publics, et conclut par une exposition restitution.

Ce programme est conçu pour accompagner les artistes encore non professionnel·le·s par des artistes plus installé.e.s autour d’une thématique.

L’objectif de ces parrainages est de donner, au parrain, l’occasion de mettre en avant son travail, de le confronter à celui d’un·e artiste moins expérimenté·e et ainsi d’explorer les rouages d’un dialogue artistique. Cet échange permettra de faire évoluer le travail de chacun·e par le biais de la co-création et les formes qu’elle peut prendre. Le travail en binôme permettra à chacun.e de prendre du recul sur sa pratique et de la développer via de nouvelles possibilités de création et d’expérimentation.

Cette première édition s’articulera autour des pouvoirs. Ce terme, par sa polysémie, amène à soulever de nombreux sujets de réflexion et de création. Il interroge, entre autres, l’agentivité nécessaire pour faire face à un pouvoir, le pouvoir de création artistique ainsi que l’aspect spirituel et magique qui peut caractériser le pouvoir. Ce thème nous a également inspiré par ce qui se noue lors d’une collaboration entre artistes mais aussi par l’ancrage territorial de Confort Mental (quartier Saint Blaise dans le 20ème arr.). Ce lieu étant situé loin des zones surinvesties par les structures culturelles et artistiques, il nous oblige à repenser le dialogue avec les publics et les structures locales du quartier.

