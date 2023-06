Les Pouvoirs – ateliers jeunes publics – Association Virages Confort Mental Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les Pouvoirs – ateliers jeunes publics – Association Virages Confort Mental Paris, 12 juillet 2023, Paris. Les Pouvoirs – ateliers jeunes publics – Association Virages 12 – 26 juillet, les mercredis Confort Mental gratuit, ouvert aux publics des centres de loisirs sollicités Mené par un.e artiste émergent.e, les enfants sont invités à découvrir sa pratique artistique et à s’y initier.

Temps I. C’est quoi être artiste?

– Présentation du parcours de l’artiste.

– Présentation des sujets qui animent la pratique de l’artiste.

Temps II. Découverte des médiums utilisés par l'artiste et initiation à sa pratique artistique.

Confort Mental
41 rue Saint Blaise 75020 Paris
Paris 75020 Quartier de Charonne
Île-de-France
+33665158181
http://www.confortmental.com
https://www.instagram.com/confortmental/
https://www.facebook.com/confortmental/

Confort Mental est un espace de rencontre, de production, de collaboration, de résistance, de promotion, de vente, d'exposition. Il est ouvert aux pratiques de l'art, du design, de la pensée ou de la politique dans une volonté délibérée de transversalité. Il se propose d'être une vitrine, au sens propre comme au sens figuré, sur les pratiques contemporaines des professionnels qui pensent et/ou fabriquent par eux mêmes.

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00

Confort Mental
41 rue Saint Blaise 75020 Paris
Paris

