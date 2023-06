Écrire Confort – Grégoire Perrier + guests Confort Mental Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Écrire Confort – Grégoire Perrier + guests 4 – 11 juillet Confort Mental gratuit sur invitations faites aux associations

De jeunes romancier-e-s sont réuni-es à Confort Mental pour donner des ateliers d’écriture créative sur-mesure, aux publics des associations voisines, durant quatre jours. Ils et elles écrivent aussi ensemble le temps d’une journée, une caméra et des micros saisissent ce qui se passe lorsqu’on imagine, quand on écrit.

Confort Mental 41 rue Saint Blaise 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France +33665158181 http://www.confortmental.com https://www.instagram.com/confortmental/;https://www.facebook.com/confortmental/ Confort Mental est un espace de rencontre, de production, de collaboration, de résistance, de promotion, de vente, d’exposition. Il est ouvert aux pratiques de l’art, du design, de la pensée ou de la politique dans une volonté délibérée de transversalité. Il se propose d’être une vitrine, au sens propre comme au sens figuré, sur les pratiques contemporaines des professionnels qui pensent et/ou fabriquent par eux mêmes.

©Raphaëlle Red et Grégoire Perrier