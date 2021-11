Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Confort et inconfort Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Confort et inconfort Romans-sur-Isère, 19 décembre 2021, Romans-sur-Isère. Confort et inconfort Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

2021-12-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-19 16:30:00 16:30:00 Rue Bistour Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère Drôme EUR 3 A travers une sélection de chaussures sur le parcours de visite, découvrez l’évolution de la chaussure portée par le prisme de la notions de confort/ inconfort. publicsmusee@ville-romans26.fr +33 4 75 05 51 81 https://www.museedelachaussure.fr/ Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

