Chapelle de Confolent Port Dieu Confolent-Port-Dieu, 17 septembre 2023, Confolent-Port-Dieu.

Confolent-Port-Dieu,Corrèze

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la chapelle des Manants à Confolent Port Dieu à travers une exposition faune et flore..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Confolent-Port-Dieu 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



For the European Heritage Days, come and discover the Chapelle des Manants in Confolent Port Dieu through an exhibition of flora and fauna.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la Chapelle des Manants de Confolent Port Dieu a través de una exposición de flora y fauna.

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Chapelle des Manants in Confolent Port Dieu anhand einer Ausstellung über Fauna und Flora.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze