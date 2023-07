Concert Marco Solo confolent Beauzac, 24 août 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Concert d’été au Sequoia sous le Catalpa. Concert Marco Solo. Une guitare des thèmes cachés qui apparaissent au détour d’une harmonie, d’un rythme, d’une ligne de basse. Avec ses arrangements originaux. Grand guitar quizz . Participation libre « au chapeau.

2023-08-24 19:30:00 fin : 2023-08-24 . .

confolent le sequoia

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Summer concert at the Sequoia under the Catalpa. Marco Solo concert. A guitar of hidden themes that appear at the turn of a harmony, a rhythm, a bass line. With original arrangements. Grand guitar quizz. Free participation « by the hat

Concierto de verano en la Sequoia bajo la Catalpa. Concierto de Marco Solo. Una guitarra de temas escondidos que aparecen a la vuelta de una armonía, de un ritmo, de una línea de bajo. Con sus arreglos originales. Gran concurso de guitarra. Participación libre « por el sombrero

Sommerkonzert im Sequoia unter dem Catalpa. Konzert Marco Solo. Eine Gitarre der verborgenen Themen, die auf dem Umweg über eine Harmonie, einen Rhythmus oder eine Basslinie auftauchen. Mit seinen originellen Arrangements. Großes Gitarrenquiz . Freie Teilnahme « au chapeau

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron