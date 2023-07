Concert de fin de stage musique et chant confolent Beauzac, 27 juillet 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Concert d’été au Sequoia sous le Catalpa. Concert de fin de stage musique et chant. Concert des stagiaires et des profs Jazz, Pop, variétés …Participation libre « au chapeau »..

2023-07-27 19:30:00 fin : 2023-07-27 . .

confolent le sequoia

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Summer concert at the Sequoia under the Catalpa. End-of-course concert for music and singing. Concert by trainees and teachers Jazz, Pop, variety … Free participation « by the hat ».

Concierto de verano en la Sequoia bajo la Catalpa. Concierto de fin de curso de música y canto. Concierto de aprendices y profesores Jazz, Pop, variedades… Participación libre « a la gorra ».

Sommerkonzert im Sequoia unter dem Catalpa. Abschlusskonzert des Musik- und Gesangspraktikums. Konzert von Praktikanten und Lehrern Jazz, Pop, Varieté … Freie Teilnahme « au chapeau ».

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron