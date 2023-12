Concert classique – Orchestre symphonique du pays pourpré Confluent Montfort-sur-Meu Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 . La vingtaine de musiciens de l’OSPP vous présente son concert d’hiver. Elle vous interprétera des œuvres de compositeurs classiques (Beethoven, Mozart, Weber, Haydn). Date : samedi 3 février 2024

Horaires et lieu : 20h30 | Au Confluent

Tout public

Entrée libre .

Confluent

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

