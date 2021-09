Confluences musicales Mont-de-Marsan, 30 septembre 2021, Mont-de-Marsan.

Confluences musicales 2021-09-30 18:00:00 – 2021-09-30

Mont-de-Marsan Landes Mont-de-Marsan

En partenariat avec l’association Confluences Musicales.

Né à new York, le hip-hop est un mouvement culturel qui se caractérise par cinq éléments distincts : la danse, le dJing, le human beatbox, le chant rap et le graffiti. Pour mieux comprendre cette culture urbaine, l’association confluences musicales propose avec la médiathèque une rencontre avec Jean Rooble, artiste plasticien bordelais et Virgil, chanteur de rap montois.

Animé par Margaux Labarthe de Radio MDM.

+33 5 58 46 09 43

Médiathèque du Marsan

