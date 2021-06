Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 53200, Château-Gontier-sur-Mayenne CONFLUENCES MUSICALES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: 53200

Concert festif avec des œuvres de Schubert, Mozart, Bruch, Tchaïkovsky, Vivaldi… La deuxième édition du festival Confluences Musicales 2020 aura bien lieu ! Un concert exceptionnel le 13 juin 2021 le remplace, avant de vous retrouver cet été ! confluencesmusicales.asso@gmail.com https://www.fineproduction.org/ La deuxième édition du festival Confluences Musicales 2020 aura bien lieu ! Un concert exceptionnel le 13 juin 2021 le remplace, avant de vous retrouver cet été ! Nous sommes très heureux de vous présenter notre nouvelle affiche et vous donnons rendez-vous dimanche 13 juin prochain, 16h à la salle Jacques Brel, à Saint Fort !

