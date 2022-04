“Confluences” de Claude Bonneterre Médiathèque de Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier Catégories d’évènement: Jouy-le-Moutier

Val-d'Oise

“Confluences” de Claude Bonneterre Médiathèque de Jouy-le-Moutier, 13 mai 2022, Jouy-le-Moutier. “Confluences” de Claude Bonneterre

du vendredi 13 mai au mardi 31 mai à Médiathèque de Jouy-le-Moutier

* **Vernissage de l’exposition Vendredi 13 mai à 18h à la médiathèque de Jouy-le-Moutier – Gratuit.** Nourri d’œuvres telles que celles des Cyclades, Claude Bonneterre, sculpteur jocassien tente de capter et d’inscrire là, dans la lumière, l’émotion que lui procurent les tensions du vivant. **Jours et horaires d’accès l’exposition :** **Du 13 mai au 31 mai** **Mardis de 14h à 18h** **Mercredis et samedis de 10h à 18h** **Vendredis de 15h à 18h** _Evénement dans le cadre de la Quinzaine des Arts 2022 organisée par la ville de Jouy-le-Moutier._

Gratuit

Exposition Médiathèque de Jouy-le-Moutier 94 Av. des Bruzacques, 95280 Jouy-le-Moutier, France Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T15:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-20T15:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-27T15:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-31T15:00:00 2022-05-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jouy-le-Moutier, Val-d'Oise Autres Lieu Médiathèque de Jouy-le-Moutier Adresse 94 Av. des Bruzacques, 95280 Jouy-le-Moutier, France Ville Jouy-le-Moutier lieuville Médiathèque de Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier Departement Val-d'Oise

Médiathèque de Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-le-moutier/

“Confluences” de Claude Bonneterre Médiathèque de Jouy-le-Moutier 2022-05-13 was last modified: by “Confluences” de Claude Bonneterre Médiathèque de Jouy-le-Moutier Médiathèque de Jouy-le-Moutier 13 mai 2022 JOUY LE MOUTIER Médiathèque de Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier

Jouy-le-Moutier Val-d'Oise