Confluence Sud de l’Oise au Polo Club du Domaine de Chantilly Apremont, mardi 18 juin 2024.

Confluence Sud de l’Oise au Polo Club du Domaine de Chantilly Apremont Oise

Le mardi 18 juin 2024 sera la date à ne pas manquer ! La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne organise le plus grand salon professionnel du Sud de l’Oise.

Pourquoi participer ?

Créer de nouvelles de relations.

Augmenter votre notoriété.

Booster votre créativité et vos projets.

Élargir votre réseau professionnel.

Découvrir les dernières tendances et innovations.

Échanger des idées avec des experts.

Explorer de nouvelles opportunités de partenariat et de collaboration.

71 exposants et des centaines de visiteurs issus des Hauts de France et du Val d’Oise sont attendus pour cet évènement unique en son genre.

Le salon CONFLUENCE SUD DE L’OISE aura lieu au cœur du Polo Club du Domaine de Chantilly à Apremont. Les professionnels pourront faire des rencontres tout en profitant des phases finales de la prestigieuse Polo Nations Cup.

Portées par la conviction que la rencontre et la découverte favorisent l’ouverture et les liens, les équipes de la Communauté de Communes ont porté une attention à chaque détail pour offrir les meilleures conditions d’échanges.

L’objectif est clair développer les affaires et établir des connexions significatives entre les entrepreneurs ambitieux du territoire.

Au programme

-Des échanges professionnels et des rencontres de qualité durant toute la journée,

-Deux matchs internationaux de Polo,

-Un AfterWork riche en animations et en convivialité,

-Et plein d’autres surprises…

-Prêt à booster votre entreprise ? Réservez votre stand dès maintenant ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18

fin : 2024-06-18

Apremont 60300 Oise Hauts-de-France confluence@ccac.fr

