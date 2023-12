COUP DE SIFFLET SALLE L’EOLIENNE Arnage Catégorie d’Évènement: Arnage COUP DE SIFFLET SALLE L’EOLIENNE Arnage, 9 février 2024, Arnage. Trois personnages, deux univers, une intrigue… et vous qui cherchez ce qu’il s’est réellement passé.Un soir. Un commissariat. Louise Rouvier porte plainte. Victime d’un mari manipulateur, elle fuit le domicile conjugal. Son départ ne marque pas seulement le début de son émancipation, il exhume une vérité honteuse qui inversera radicalement le rapport de force. Paris, 1956, ce soir-là, dans ce commissariat. Louise Rouvier, victime ou coupable ?Tout public. Durée 1h10

Tarif : 9.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30 Réservez votre billet ici SALLE L’EOLIENNE 67, RUE DES COLLEGES 72230 Arnage Détails Catégorie d’Évènement: Arnage Autres Code postal 72230 Lieu SALLE L'EOLIENNE Adresse 67, RUE DES COLLEGES Ville Arnage Departement 72 Lieu Ville SALLE L'EOLIENNE Arnage Latitude 47.935961 Longitude 0.18495 latitude longitude 47.935961;0.18495

SALLE L'EOLIENNE Arnage 72 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnage/