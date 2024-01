BREAK FREE CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, vendredi 11 octobre 2024.

Décrit par tous comme le meilleur hommage en Europe et le plus semblable à l’original, Break Free – Queen Tribute Show, est le meilleur tribute Queen. Ils remplissent les salles et les arènes d’Europe et émerveillent des milliers de spectateurs.L’objectif de Break Free – Queen Tribute Show est d’offrir une expérience passionnante et de recréer le plus fidèlement possible les concerts légendaires de Queen. L’image et le son sont continuellement étudiés en détail pour atteindre cet objectif.Grâce à leur expérience de la scène musicale internationale, Break Free est accueilli avec enthousiasme dans toute l’Europe. Ils remplissent les salles et surprennent des milliers de spectateurs.Giuseppe Malinconico, le chanteur du groupe, a été décrit par de nombreux fans comme le meilleur Freddie Mercury après la légende elle-même et ses performances live le prouvent.Grâce à leur expérience de la scène musicale internationale, Break Free est accueilli avec enthousiasme dans toute l’Europe. Ils remplissent les salles et surprennent des milliers de spectateurs.Giuseppe Malinconico, le chanteur du groupe, a été décrit par de nombreux fans comme le meilleur Freddie Mercury après la légende elle-même et ses performances live le prouvent.Giuseppe a méticuleusement analysé et incarné le langage du corps de Freddie Mercury sur scène, son timbre, son extension musicale, son accent, sa prononciation et tout ce qui est nécessaire pour créer l’illusion de voir la légende sur scène.Il en va de même pour les autres membres du groupe qui recréent le son, les mouvements et l’énergie de Queen : le style de Brian, Roger et John est méticuleusement réinterprété par Paolo Barbieri, Kim Marino et Sebastiano Zanotto.L’énergie du groupe rend hommage au meilleur concert de Queen dans leurs années d’or.Break Free – Queen Tribute Show vous promet toute la qualité que vous attendez d’un spectacle hommage à Queen : costumes, musiciens de talents, son incroyable et imitateurs de Queen.C’est ce qui arrive quand quatre musiciens pluri-diplômés aiment Queen et décident de lui consacrer un show !Break Free entraine le public avec tous les plus grands succès de Queen comme « Bohemian Rhapsody », « We Are the Champions », « Don’t Stop Me Now » et « Somebody to Love ». Joués avec l’énergie, les sons et les chorégraphies des meilleures années de Queen. Inspirés des grands concerts et tournées de Queen comme le Magic Tour, The Game Tour, Live Aid et le fameux Live at Wembley.

Tarif : 25.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-10-11 à 20:30

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84