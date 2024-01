UN DINER D’ADIEU CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, 2 mars 2024, Avignon.

Reprise de la comédie infernale et très efficace d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, auteurs du Prénom !Devant se rendre à un autre dîner auquel ils ne veulent au fond ne pas aller, Pierre et Clotilde prennent une décision : faire le ménage dans leurs amitiés usées.Ils organiseront des dîners d’adieu, mélange d’hommage et de délivrance, pour ces amis qui vont disparaître de leur vie. Leur première victime : Antoine Royer.Mais, entre un Pierre un peu lâche et velléitaire, une Clotilde imprévisible et cet ami pour le moins curieux, rien ne se passe comme prévu…Auteurs : Alexandre de la Patellière, Matthieu DelaporteArtistes : Laëtitia Milot, Cartman, Jean-Baptiste ShelmerdineMetteur en scène : Éric Laugérias

Tarif : 37.00 – 47.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84