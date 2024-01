THE ELEPHANT IN THE ROOM CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, 21 février 2024, Avignon.

Cirque Le Roux, compagnie de cirque française basée en Nouvelle Aquitaine, choisit le glamour et l’excentricité pour habiller de chic les prouesses acrobatiques de sa première création : The Elephant in the room.Il y a quelque chose de doux dingue au pays du Cirque Le Roux qui fusionne à merveille comédie théâtrale, prouesses circassiennes et film noir hollywoodien. La chute est parfaite, l’acrobatie inconsidérée, l’équilibre suspendu, la glissade irrésistible, les rires déployés, les bagarres haletantes, les danses dignes du music-hall américain des années 30. Même le champagne pétille ! On se croirait propulsé dans l’univers feutré et raffiné d’Agatha Christie ou d’Hercule Poirot en compagnie de Miss Betty et de trois jeunes et beaux courtisans. Mais la high society est secouée de mille intrigues et se prend parfois les pieds dans le tapis quand il faut protéger un coupable secret… On referme les pages de la première création du Cirque Le Roux le cœur serré, admiratif et ému, et on savoure le deuxième tome.Direction artistique : Cirque Le RouxMise en scène : Charlotte SaliouAuteurs : Lolita Costet, Charlotte Saliou, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg et Yannick ThomasInterprètes : Lina Romero, Jack McGarr, Craig Gadd, Naël Jammal, Kritonas Anastasopoulos, Antonio Terrones

Tarif : 30.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:30

Réservez votre billet ici

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84