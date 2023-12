DER LAUF THEATRE LA MAISON DU PEUPLE Millau Catégorie d’Évènement: Millau DER LAUF THEATRE LA MAISON DU PEUPLE Millau, 3 mars 2024, Millau. DER LAUFLes Vélocimanes associés & Le Cirque du Bout du MondeCostume gris, cravate rouge, chemise blanche, seau métallique. Quel seau ? Celui qui recouvre entièrement la tête de l’homme et dont il ne se dépare pas. C’est donc à l’aveugle que ce quidam jongle avec des assiettes au bout de longues tiges de fer, empile des verres et des briques, défie périlleusement les lois de la physique…

Tarif : 12.50 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 18:00
THEATRE LA MAISON DU PEUPLE
RUE PASTEUR
12100 Millau

