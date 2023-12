CHRISTOPHE WILLEM CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, 15 février 2024, Avignon.

Christophe Willem, c’est :1,5 million d’albums vendus5 albums studio :5 tournées :4 NRJ Music Awards :1 Victoire de la musique :1 World Music Awards :Vainqueur de la Saison 4 de l’émission Nouvelle Star en 2006Acteur au cinéma et à la tv : « Alive » (2004), « Off Prime » (2008) et « I Love You coiffure de Muriel Robin » (2020)Des collaborations avec Zazie, Kylie Minogue, Philippe Katerine, Bertrand Burgalat, Valérie Lemercier, Zaho, Jenifer, …Participations : Les Enfoirés (depuis 2008), Sol En Si (2008), Urgence Homophobie (2018)

Tarif : 49.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon