« Confluence n°3 », de Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin La Ménagerie de Verre, 23 novembre 2021, Paris.

Confluence n°… est la deuxième collaboration entre la chorégraphe Gaëlle Bourges et la plasticienne – performeuse Gwendoline Robin. Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin se sont rencontrées à l’invitation du festival d’Avignon et de la SACD pour créer un « Sujet à Vif » : elles ont présenté en juillet 2017 Incidence 1327, une performance qui mesure l’incidence d’une rencontre, en suivant les traces de Pétrarque voyant Laure pour la première fois à l’église de Sainte-Claire en Avignon, le 6 avril 1327. Stéphane Monteiro (a.k.a XtroniK) avait composé la bande son de ce « Sujet à Vif ». Dans le cadre de son exposition « Sous les lunes de Jupiter » au Micro Onde – centre d’art contemporain à Vélizy-Villacoublay à l’automne 2018, Gwendoline Robin a souhaité à nouveau collaborer avec la chorégraphe Gaëlle Bourges et le musicien Stéphane Monteiro. Elle les a invités à une rencontre improvisée. Cette rencontre est devenue depuis lors la performance Confluence n°…, et peut avoir lieu avec ou sans l’exposition de Gwendoline Robin. En l’air, une structure tubulaire en verre comme un mobile géant transparent. Au sol, un ensemble hétéroclite – sphères, disques, anneaux de différentes dimensions, et matières instables – manipulé par les deux performeuses et mis en onde par Xtronik. Un paysage lunaire se compose peu à peu – un paysage jupitérien plus exactement – se transformant progressivement au gré des déplacements des objets et des corps, au rythme des voix qui font entendre le récit et en suivant les rencontres impromptues des matériaux. Une performance qui entrelace mouvements et résonances de matériaux, sons de la Nasa trafiqués, imaginaire gréco-romain et champ magnétique, lunes galiléennes et émissions radioélectriques. Stéphane Monteiro, a.k.a XtroniK, compose en direct avec les sons des matériaux présents dans l’espace. Conception Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin Installation plastique Gwendoline Robin Récit Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin Avec (voix et corps) Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin Musique live XtroniK a.k.a Stéphane Monteiro Production association Os Coproduction Asbl S.T. 10-13 L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, L’Onde Théâtre – Centre d’art

La Ménagerie de Verre 12 Rue Lechevin, 75011 Paris Paris Paris



2021-11-23T20:30:00 2021-11-23T21:30:00;2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T21:30:00;2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T21:30:00