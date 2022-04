Confluence en fête Verdun-sur-le-Doubs, 25 juin 2022, Verdun-sur-le-Doubs.

Confluence en fête Verdun-sur-le-Doubs

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire Verdun-sur-le-Doubs

Cet événement proposera une programmation festive, dynamique, et éducative avec de nombreuses activités nautiques et animations pédagogiques liées à l’eau.

Petits et grands seront invités à découvrir la Saône et le Doubs. Que ce soit en kayak, en bateaux, en télécommandant des bateaux miniatures, ou encore à l’aide d’un roller ball, accessoire assez particulier permettant de courir sur l’eau, il y en aura pour tous les goûts ! Un village de l’eau permettra de rencontrer des acteurs majeurs dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.

contact@tourisme-verdun-en-bourgogne.com +33 3 85 91 87 52

Cet événement proposera une programmation festive, dynamique, et éducative avec de nombreuses activités nautiques et animations pédagogiques liées à l’eau.

Petits et grands seront invités à découvrir la Saône et le Doubs. Que ce soit en kayak, en bateaux, en télécommandant des bateaux miniatures, ou encore à l’aide d’un roller ball, accessoire assez particulier permettant de courir sur l’eau, il y en aura pour tous les goûts ! Un village de l’eau permettra de rencontrer des acteurs majeurs dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.

Verdun-sur-le-Doubs

dernière mise à jour : 2022-04-15 par