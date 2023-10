Portes ouvertes chez Sylvy Rigal Conflans-sur-Loing Conflans-sur-loing Catégorie d’Évènement: Conflans-sur-loing Portes ouvertes chez Sylvy Rigal Conflans-sur-Loing Conflans-sur-loing, 14 octobre 2023, Conflans-sur-loing. Portes ouvertes chez Sylvy Rigal 14 et 15 octobre Conflans-sur-Loing Voir https://sylvy-aquarelles.com/ Découvrez l’aquarelle avec Sylvy Rigal. Conflans-sur-Loing 132 Rue de la Mairie, Conflans-sur-loing Conflans-sur-loing [{« type »: « link », « value »: « https://sylvy-aquarelles.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « sylvy@sylvy-aquarelles.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00 FMACEN045V50B6I5 ©Département du Loiret Détails Catégorie d’Évènement: Conflans-sur-loing Autres Lieu Conflans-sur-Loing Adresse 132 Rue de la Mairie, Conflans-sur-loing Ville Conflans-sur-loing Lieu Ville Conflans-sur-Loing Conflans-sur-loing latitude longitude 47.95166;2.78693

Portes ouvertes chez Sylvy Rigal Conflans-sur-Loing Conflans-sur-loing 2023-10-14 2023-10-14 was last modified: by Portes ouvertes chez Sylvy Rigal Conflans-sur-Loing Conflans-sur-loing 14 octobre 2023