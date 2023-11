Philippe Caubère dans Les lettres de mon moulin THEATRE SIMONE SIGNORET Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines Philippe Caubère dans Les lettres de mon moulin THEATRE SIMONE SIGNORET, 7 mars 2024, CONFLANS SAINTE HONORINE. Philippe Caubère dans Les lettres de mon moulin THEATRE SIMONE SIGNORET. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:30 (2024-03-07 au ). Tarif : 12.0 à 27.5 euros. L-R-2020-11354 / L-R-21-179 Plongez dans le monde merveilleux et cruel d’Alphonse Daudet à travers l’adaptation de Philippe Caubère, qui va jouer treize de ces histoires, incarnant à la fois le narrateur, ainsi que tous ses personnages : de la chèvre de Monsieur Seguin au Bon Dieu en personne. Philippe Caubère dans Les lettres de mon moulin Votre billet est ici THEATRE SIMONE SIGNORET CONFLANS SAINTE HONORINE 12 PLace Auguste Romagné Yvelines 12.0

