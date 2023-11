Haylen THEATRE SIMONE SIGNORET, 2 février 2024, CONFLANS SAINTE HONORINE.

Haylen THEATRE SIMONE SIGNORET. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:30 (2024-02-02 au ). Tarif : 12.0 à 27.5 euros.

L-R-2020-11354 / L-R-21-179 De The Voice à meneuse de revue du Crazy Horse et membre de la troupe Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier, Haylen nous emmène dans un voyage rempli de chansons aux sonorités blues, soul et rock’n’roll.Apres des tournées à travers la France et en Europe avec son premier EP « Out Of Line », Haylen intègre la troupe de Jean-Paul Gaultier – Fashion Freak Show – pour une tournée mondiale et devient la meneuse de revue du célèbre cabaret le Crazy Horse. Elle a achevé une tournée des Zéniths en première partie de « Dire Straits Experience » où elle a livré en exclusivité les titres de « Blue Wine », son premier album sorti en février 2023. Des chansons aux sonorités blues, soul et rock’n’roll qui invitent au voyage.

Votre billet est ici

THEATRE SIMONE SIGNORET CONFLANS SAINTE HONORINE 12 PLace Auguste Romagné Yvelines

